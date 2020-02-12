FETÖ'nün aranan "Sakarya il abla yardımcısı" Sivas'ta yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün aranan 'Sakarya il abla yardımcısı' Sivas'ta yakalandı - Son Dakika

FETÖ'nün aranan "Sakarya il abla yardımcısı" Sivas'ta yakalandı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "Sakarya il abla yardımcısı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan kadın Sivas'ta yakalandı.

FETÖ'nün aranan

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "Sakarya il abla yardımcısı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan kadın Sivas'ta yakalandı.

FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince arama kararı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Sakarya il abla yardımcısı F.Ö'nün (28) Sivas'ta bulunduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat şubesi ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

F.Ö'nün saklandığı adresi tespit eden ekipler, şüpheliyi evin önünde gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Sakarya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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