Son Dakika Haberleri: Fetö'nün artvin sorumlusu tutuklandı
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Fetö'nün artvin sorumlusu tutuklandı

30 dakika önce

ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği operasyonda, hakkında tutuklama kararı bulunan terör örgütü FETÖ'nün Artvin sorumlusu M.T.(33) yakalanarak, gözaltına alındı.

Fetö'nün artvin sorumlusu tutuklandı, System.String[]

ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği operasyonda, hakkında tutuklama kararı bulunan terör örgütü FETÖ'nün Artvin sorumlusu M.T.(33) yakalanarak, gözaltına alındı. M.T., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekipleri, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan M.T.'nin Alaplı ilçesinde olduğunu tespit etti. M.T., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:14 Kaynak: DHA
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