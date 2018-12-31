Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Asker Abisine" Hapis Cezası

Fetö'nün "Asker Abisine" Hapis Cezası

1 saat önce

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, askeri personele örgütsel eğitim verdiği iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün
Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, askeri personele örgütsel eğitim verdiği iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan eski öğretmen Arif Tinç ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı sanığa, FETÖ'nün kapatılan kurumlarında çalıştığı, örgüt mensubu askerlerin kaldığı evlerde "abilik" yaparak örgütsel eğitim verdiği ve ByLock kullandığı iddialarını hatırlatarak son savunmasını yapmasını istedi.

Ailesinin geçimini sağlamak amacıyla örgütün kapatılan dershanesinde öğretmen olarak çalıştığını öne süren sanık Şahin, ByLock kullanmadığını iddia etti.

Duruşma savcısı da esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt içerisinde "asker abisi" olarak "Akif" kod adıyla faaliyet yürüttüğünün delil ve gizli tanık ifadeleriyle ortaya çıktığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Arif Tunç'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:28 Kaynak: AA

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