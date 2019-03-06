Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Asker Kanadına Operasyon: 5 Kişi Yakalandı

Fetö'nün Asker Kanadına Operasyon: 5 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'de polis FETÖ/PDY'in askeri kanadına operasyon düzenledi.

Fetö'nün Asker Kanadına Operasyon: 5 Kişi Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'de polis FETÖ/PDY'in askeri kanadına operasyon düzenledi. Operasyon sırasında 1 emekli albay 4 astsubay yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir merkez ve ilçelerinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri yaptığı operasyonlarda; Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında aranan şüpheli 2 astsubay Burhaniye ilçesinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında aranan 1 Emekli Albay ile 1 Uzman Erbaş Balıkesir il merkezi ve Edremit İlçesinde ve Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında aranan 1 Astsubay şüphelisi de Bandırma ilçesinde yakalanmıştır.

Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:38 Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa
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