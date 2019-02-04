Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Asker Yapılanması Operasyonunda 10 Kişiye Adli Kontrol

Fetö'nün Asker Yapılanması Operasyonunda 10 Kişiye Adli Kontrol

52 dakika önce

Samsun merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ 'nün asker yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetö'nün Asker Yapılanması Operasyonunda 10 Kişiye Adli Kontrol, System.String[]
Samsun merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ 'nün asker yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanması içinde bulunanlarla mahrem sorumluların ankesörlü telefonla görüşmeleri tespit edilen askeri personellere yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cuma sabahı Samsun merkezli eş zamanlı operasyon düzenledi. Samsun'un yanı sıra İzmir, Ağrı, Malatya, Amasya, Tekirdağ, Iğdır, Hakkari ve Trabzon illerini kapsayan operasyonda 5'i örgütün mahrem sorumlusu astsubay, uzman çavuş ve öğrencilerden oluşan toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 10 askeri personel, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyette gözaltında bulunan 3 kişinin ise sorgularının devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:09 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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