Fetö'nün Asker Yapılanması Operasyonunda Gözaltına Alınan 10 Zanlı Adliyede
2 saat önce
Samsun merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanması içindekilerin mahrem sorumlularla ankesörlü telefonda görüşme yaptıkları tespit edilen aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu gözaltına alınan 13 şahıstan 10'u adliyeye sevk edildi.
Samsun
merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanması içindekilerin mahrem sorumlularla ankesörlü telefonda görüşme yaptıkları tespit edilen aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu gözaltına alınan 13 şahıstan 10'u adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanması içinde bulunanlarla mahrem sorumluların ankesörlü telefonla görüşmeleri tespit edilen askeri personellere yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cuma sabahı Samsun merkezli eş zamanlı operasyon düzenledi.
Samsun'un yanı sıra İzmir
, Ağrı
, Malatya
, Amasya
, Tekirdağ
, Iğdır
, Hakkari
ve Trabzon
illerini kapsayan operasyonda 5'i örgütün mahrem sorumlusu astsubay, uzman çavuş ve öğrencilerden oluşan toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.
TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 10 askeri personel, Samsun Adliyesine sevk edildi. 3 kişinin ise sorgularının devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:41 Kaynak: İHA
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