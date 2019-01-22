FETÖ'nün asker yapılanmasına operasyon: 27 gözaltı
1 saat önce
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 21 ildeki operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 33'ü halen görevde 51 askerden 27'si gözaltına alındı.
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 21 ildeki operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 33'ü halen görevde 51 askerden 27'si gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:55
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