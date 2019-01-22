Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün asker yapılanmasına operasyon: 27 gözaltı

FETÖ'nün asker yapılanmasına operasyon: 27 gözaltı

1 saat önce

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 21 ildeki operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 33'ü halen görevde 51 askerden 27'si gözaltına alındı.

FETÖ'nün asker yapılanmasına operasyon: 27 gözaltı, System.String[]
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 21 ildeki operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 33'ü halen görevde 51 askerden 27'si gözaltına alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:55 

TSK, Ekonomi
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