Fetö'nün Asker Yapılanmasına Yönelik Operasyon
1 saat önce
Bursa merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) asker yapılanmasına yönelik operasyonda 12'si muvazzaf 18 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa
merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) asker yapılanmasına yönelik operasyonda 12'si muvazzaf 18 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) içine yerleştirilmiş FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince çalışma yapıldı.
Çalışmaların ardından FETÖ/PDY'nin "mahrem yapı iletişim sistemi" olan büfe telefonlarından mahrem imamlarca ardışık/periyodik arandıkları tespit edilen 15'i muvazzaf 22 şüphelinin yakalanması amacıyla Bursa, Kayseri
, Erzurum
, Bingöl
, Hatay
, Tekirdağ
, Van
, Batman
, Çorum
, Yalova
, Trabzon
, İstanbul
, Ankara
, Şırnak
, Kocaeli
, Isparta
, Hakkari
ve Bartın
'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 12'si muvazzaf 18 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:34 Kaynak: AA
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