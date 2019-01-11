Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Asker Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Fetö'nün Asker Yapılanmasına Yönelik Operasyon

1 saat önce

Bursa merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) asker yapılanmasına yönelik operasyonda 12'si muvazzaf 18 şüpheli gözaltına alındı.

Fetö'nün Asker Yapılanmasına Yönelik Operasyon, System.String[]
Bursa merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) asker yapılanmasına yönelik operasyonda 12'si muvazzaf 18 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine yerleştirilmiş FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma yapıldı.

Çalışmaların ardından FETÖ/PDY'nin "mahrem yapı iletişim sistemi" olan büfe telefonlarından mahrem imamlarca ardışık/periyodik arandıkları tespit edilen 15'i muvazzaf 22 şüphelinin yakalanması amacıyla Bursa, Kayseri, Erzurum, Bingöl, Hatay, Tekirdağ, Van, Batman, Çorum, Yalova, Trabzon, İstanbul, Ankara, Şırnak, Kocaeli, Isparta, Hakkari ve Bartın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12'si muvazzaf 18 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:34 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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