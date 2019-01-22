Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Asker Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Fetö'nün Asker Yapılanmasına Yönelik Operasyon

2 saat önce

Bursa merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) asker yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 14'ü muvazzaf 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fetö'nün Asker Yapılanmasına Yönelik Operasyon, System.String[]
Bursa merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) asker yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 14'ü muvazzaf 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine yerleştirilmiş FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Bursa, Kayseri, Erzurum, Bingöl, Hatay, Tekirdağ, Van, Batman, Çorum, Yalova, Trabzon, İstanbul, Ankara, Şırnak, Kocaeli, Isparta, Hakkari ve Bartın'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı evli bir çiftin de olduğu zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "mahrem yapı iletişim sistemi" olan büfe telefonlarından mahrem imamlarca ardışık/periyodik arandıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması amacıyla 18 ilde operasyon başlatılmıştı. Polis ekipleri, 14'ü muvazzaf 20 şüpheliyi gözaltına almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:44 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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