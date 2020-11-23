FETÖ'NÜN ASKERİ LİSE ÖĞRENCİLERİNE SAHTE RAPOR DÜZENLEME DAVASI - Son Dakika

FETÖ'NÜN ASKERİ LİSE ÖĞRENCİLERİNE SAHTE RAPOR DÜZENLEME DAVASI

23.11.2020 16:32
FETÖ'NÜN ASKERİ LİSE ÖĞRENCİLERİNE SAHTE RAPOR DÜZENLEME DAVASI, System.String[]

ARALARINDA elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları ileri sürülen 11 askeri tabip hakkında sahte sağlık kurulu raporları düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim gören 33 öğrencinin harp okullarına geçişine...

ARALARINDA elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları ileri sürülen 11 askeri tabip hakkında sahte sağlık kurulu raporları düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim gören 33 öğrencinin harp okullarına geçişine engel oldukları iddiasıyla dava açıldı. Bir numaralı şüpheli terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen hakkında üç ayrı suçtan 306 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 11 şüphelinin ise 299 yıla kadar hapisleri istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 73 sayfalık iddianamede, 2008 yılında Kuleli Askeri Lisesi öğrencisi olan 33 kişi, "şikayetçi" sıfatıyla yer aldı. Fetullah Gülen'in örgüt yöneticisi olarak yer aldığı iddianamede, toplam 11 askeri tabip de "şüpheli" sıfatıyla bulunuyor.

"ÖRGÜT DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLER YILDIRILMAYA ÇALIŞILDI"

İddianamede, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kadrolaşmasını sağlamak amacıyla askeri okul içerisinde öğrenciler hakkında edinilmiş bilgileri öğrenerek öğrencileri fişledikleri anlatıldı. İddianamede, örgüt tarafından yetiştirilen öğrencilerin doğrudan Askeri Liseler ile Deniz, Kara ve Hava Harp okullarına yerleşmesinin sağlandığı belirtilerek, örgüt dışındaki öğrencilerin ise haksız disiplin cezaları, sınavlarda düşük not verilmesi gibi baskılarla okullarını bırakmasının sağlandığı direnenlerin ise örgütün kendi yöntemleri ile öğrenciyi yıldırmaya çalıştığı, şok mangası denen eziyetleri yaptıkları belirtildi.

İTİRAFÇI İFADESİYLE SAHTE SAĞLIK RAPORU ORTAYA ÇIKTIFETÖ'nün TSK yapılanmasında ankesörlü hatlarla iletişim kurduğu tespit edilen bir tabip albayın itirafçı olarak verdiği ifadeler üzerine, mezuniyetlerine bir ay kala Kuleli Askeri Lisesinin 33 öğrencisi için sahte sağlık raporu verilerek harp okullarına geçişlerinin engellediğinin belirlendiği kaydedildi.Söz konusu tabip albayın doğrudan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Amerika'ya giderek görüştüğü ve sağlık kurulu başkanı olarak görevlendirildiği anlatılan iddianamede, söz konusu mağdur öğrencilerin mezuniyetlerine bir ay gibi kısa bir zaman dilimi kaldığı sırada Yeşilyurt Hava Harp Okulu polikliniğinde sağlık muayenesine sevk edildikleri belirtildi.  Sağlık kurulu başkanı tarafından 2013 yılında muayenelerini yapacak askeri tabiplerin örgüt mensupları arasından belirlenmesi ve sağlık kurulunun bu şekilde teşekkül ettirilmesinin sağlandığı ve bu askeri öğrencilerin muayenelerinin bahse konu yerde gerçekleştirildiği anlatıldı. Mağdur öğrencilerin 2008 yılında okula kayıt yaptırırken herhangi bir sağlık problemlerinin olmadığı tespit edilmişse de 2013 yılında yapılan muayenelerinde psikolojik uyum bozukluğu, kalp yetmezliği, göz, skolyoz hastalıkları bulunduğu yönünde raporlar düzenlendiğine dikkat çekildi. Tamamı FETÖ mensubu sağlık kurulu ve müdavi hekimlerin tanzim ettikleri sahte sağlık kurulu raporlarıyla mağdurların okulla ilişiklerinin kesilerek eğitim ve öğretim haklarının ellerinden alındığı anlatıldı.

TOPLAM 12 ŞÜPHELİ HAKKINDA CEZA İSTENDİ

İddianamede, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt yöneticiliği olmak üzere 11'i tutuklu askeri tabip hakkında "Terör örgütüne üye olma", "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "Eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi" suçlarından dava açıldı. Şüpheli Fetullah Gülen hakkında üç ayrı suçtan 33 şüpheliye yönelik olarak 286 yıldan 306 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer 11 şüphelinin 279 yıldan 299 yıla kadar hapisleri istendi. Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.


- İstanbul

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Kuleli Askeri Lisesi, Fethullah Gülen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN ASKERİ LİSE ÖĞRENCİLERİNE SAHTE RAPOR DÜZENLEME DAVASI - Son Dakika


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