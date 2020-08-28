FETÖ'nün askeri mahrem imamı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Silivri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda saklandığı binanın çatı arasında yakalanan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem imamı, adliyeye sevk edildi. Şahsın 2016 yılında KYK ile meslekten ihraç edildiği ve 3 yıldır arandığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekipleri 2017 yılından bu yana aranan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri imamlarından Salih Ö.'nün Silivri'de bir binanın çatı katında saklandığı ihbarını aldı. Polis ekipleri akşam saatlerinde adrese operasyon düzenledi. Yakalanacağını anlayan şahıs, binanın çatı arasına kaçarak saklandı. Polis ekipleri tarafından saklandığı alanda kıskıvrak yakalanan şahıs, ifadesinin ardından bugün öğle saatlerinde Silivri Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, şahsın 2016 yılında KYK ile öğretmenlikten ihraç edildiği, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bulunan FETÖ'cülere mahrem imamlık yaptığı öğrenildi. Şahsın 2017 yılından bu yana firarda olduğu ve sürekli adres değiştirdiği kaydedildi. Ayrıca şahsın evinde yapılan aramada 2 adet dizüstü bilgisayar ve çok sayıda belgeye el konuldu. - İSTANBUL