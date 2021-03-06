FETÖ'nün askeri mahrem imamından "askeri lise öğrencileriyle sabit hatlardan görüşüyorduk" itirafı - Son Dakika

Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "askeri mahrem imam" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ç.A, askeri okul öğrencileriyle deşifre olmamak için tedbir amacıyla büfelerdeki sabit hatlardan görüştüklerini itiraf etti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda terör örgütünün "askeri mahrem yapılanması"nda sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan "Kaan" kod adlı Ç.A, etkin pişmanlık kapsamında örgüte dair itiraflarda bulundu.

Başsavcılıkça, şüphelinin kullandığı farklı bir kişi üzerine kayıtlı hat üzerinden çok sayıda kişiyle irtibatlı olduğu, örgütün şifreli haberleşme programlarını kullandığı belirlendi.

Örgüte 2004 yılında Van'daki Ana FEM isimli dershaneye gittiği süreçte katıldığını anlatan Ç,A, o dönemde kendileriyle ilgilenen üniversite öğrencilerinin yönlendirmesiyle Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kapatılan örgüte ait liseyi burslu olarak kazandığını belirtti.

"Öğrencileri askeri liselere hazırlamamı istediler"

2011'de İstanbul'da bir üniversitenin İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandığını aktaran şüpheli, ifadesinde şu itiraflarda bulundu:

"Kayıt için İstanbul'a gittiğimde örgüte ait evde kaldım. Aynı evde kaldığım kişi, öğrenci evlerinden sorumluydu. Eve gelen öğrencilere Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyordu. Bu evden ayrılarak aynı bölgedeki başka bir eve geçtim. Ev değiştirmeler kendi irademle değil, abilerimin yönlendirmesiyle oluyordu. Daha sonra lise öğrencileriyle ilgilenmeye başladım. Öğrencilere Fetullah Gülen'in kitabını okuyor, derslerine yardımcı oluyordum. Bu görevi bana 'büyük bölge talebe mesulü' (BBTM) olarak görev yapan Erkan kod isimli kişi verdi. Benden öğrencileri askeri liselere hazırlamamı istedi. Bölge lise mesulü olmam nedeniyle, öğrencilere verdiğim eğitimleri haftalık çetele olarak büyük bölge lise mesulüne bildiriyordum."

"Öğrencilerle irtibatı sabit hatlar üzerinden kuruyordum"

Bu süreçte Talha kod isimli örgüt mensubunun askeri lisedeki öğrencileri takip etmesini istediğini belirten Ç.A, bu görevi hem onların evinde kalamayacağı hem de burslarının kesileceği korkusuyla kabul ettiğini ifade etti.

Maddi imkansızlıklar yaşadığını ileri süren Ç.A, "Örgüt mensubu benden askeri lise öğrencilerinin ibadetlerini yapamadıklarını, bu konuda onlara yardımcı olmamı istedi. Öğrencilerle irtibatları kurdum. Öğrencilerle örgüt evinde buluşuyorduk. İrtibatı da tedbir amacıyla büfelerde bulunan sabit hatlar üzerinden kuruyordum. Buluşmalarda da tedbir amacıyla telefonumu yanımda götürmüyordum. Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyor, sohbet ediyorduk." şeklinde itiraflarda bulundu.

"17-25 Aralık'tan sonra da bağımı koparmadım"

Ç.A, 17-25 Aralık sürecinden sonra da örgüt ile bağını koparmadığını, örgütün şifreli haberleşme programlarını kullandığını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Bu süreçte esnaflardan sorumlu olan Burhan isimli sorumlu Bank Asya'ya destek olmamızı ve para yatırmamızı istedi. Bana para yatırmazsam burslarımın kesileceğini söyledi. O zaman hesap açtırarak 9 bin lira yatırdım. Öğrenci sorumluları eyalet imamı önderliğinde toplantılara katılarak öğrencilere yönelik faaliyetlerini anlatıyordu. Ben de bu toplantılara katıldım."