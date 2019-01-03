Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Askeri Mahrem İmamlarına Yönelik Operasyon

Fetö'nün Askeri Mahrem İmamlarına Yönelik Operasyon

1 saat önce

Kütahya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem imamlarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Fetö'nün Askeri Mahrem İmamlarına Yönelik Operasyon, System.String[]
Kütahya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem imamlarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün mahrem imamlar yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 14 şüphelinin yakalanması için Kütahya, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Muş ve Burdur'daki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda binbaşı R.D, yüzbaşı E.E. ve K.C.G, astsubay S.K, A.A, ve O.A. ile ihraç edilen eski binbaşı H.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirilirken, diğer 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:47 Kaynak: AA

Kütahya, Güncel
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