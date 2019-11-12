Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na Mardin merkezli operasyon: 10 gözaltı
Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na Mardin merkezli operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na Mardin merkezli operasyon: 10 gözaltı

6 saat önce

Mardin merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün

Mardin merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "mahrem imamlar" tarafından ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 12 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mardin, İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Sakarya, Bingöl, Kilis, Şırnak, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda üsteğmen G.E, E.Y, M.B. ve Y.K, astsubay M.K, R.S, E.Ü. ve B.K. ile uzman çavuş A.Y. ve Ş.Y. gözaltına alındı.

Astsubay S.H. ve V.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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