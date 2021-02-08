FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 39 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 39 gözaltı

FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 39 gözaltı

08.02.2021 14:38

BALIKESİR merkezli 38 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR merkezli 38 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün 'askeri mahrem' yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilen 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 38 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyon sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 39 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Twitter'a Girenler 'Kullanım Limiti Aşıldı' Hatasıyla Karşılaştı
17:04 Twitter'a girmek isteyenler, "kullanım limiti aşıldı" hatasıyla karşılaştı! Nedeni ortaya çıktı
16:00 Serenay Sarıkaya'nın doğum gününe özel verdiği bikinili pozları sosyal medyayı salladı
15:55 Serenay Sarıkaya'nın doğum gününe özel verdiği bikinili pozları sosyal medyayı salladı
15:48 Juan Mata, Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı
15:44 Galatasaray'da Juan Mata takıma veda etti
15:45 Mustafa Sarıgül, bayram için Erzincan'a gelenleri şehrin girişinde karşıladı
15:41 Mustafa Sarıgül, bayram için Erzincan'a gelenleri şehrin girişinde karşıladı
15:30 MFÖ Solisti Özkan Uğur'un Sağlık Durumu İyiye Gidiyor
15:26 1 aydır yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur'dan haber var: Durumu iyiye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2023 17:20:59. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 39 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement