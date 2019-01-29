Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanması"Na Yönelik Operasyon
41 dakika önce
Elazığ merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 5'i muvazzaf asker 7 şüpheli yakalandı.
Elazığ
merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 5'i muvazzaf asker 7 şüpheli yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.
Elazığ, Ankara
, Çorum
, Karabük
, Malatya
ve Artvin
'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen 5'i muvazzaf, 2'si meslekten ihraç edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:54 Kaynak: AA
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