Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanması"Na Yönelik Operasyon
30 dakika önce
Elazığ merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.
Elazığ
merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmada gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet ekiplerince 29 Ocak'ta, Elazığ, Ankara
, Çorum
, Karabük
, Malatya
ve Artvin
'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen 6'sı muvazzaf, 2'si meslekten ihraç edilen 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:54 Kaynak: AA
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