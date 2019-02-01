Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanması"Na Yönelik Operasyon

Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanması"Na Yönelik Operasyon

30 dakika önce

Elazığ merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Elazığ merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmada gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet ekiplerince 29 Ocak'ta, Elazığ, Ankara, Çorum, Karabük, Malatya ve Artvin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen 6'sı muvazzaf, 2'si meslekten ihraç edilen 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:54 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Açıkladı! Turizm Fonu Kuruluyor Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor!

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den, Aday Çıkarmadıkları Büyükşehirlerle İlgili Açıklama Geldi Aziz Yıldırım FETÖ Davasında Tanık Olarak Dinlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 18:24:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanması"Na Yönelik Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]