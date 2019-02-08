Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanması"Na Yönelik Operasyon

Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanması"Na Yönelik Operasyon

29 dakika önce

Elazığ merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4'ü muvazzaf asker 6 şüpheli yakalandı.

Fetö'nün
Elazığ merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4'ü muvazzaf asker 6 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Elazığ, Kars, Osmaniye, Ağrı, Kahramanmaraş ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen 4'ü muvazzaf asker, 2'si meslekten ihraç edilen 6 zanlıyı gözaltına aldı.


Şüphelilerden birinin örgütün askerlerden sorumlu sözde mahrem imamı olduğu belirlendi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:36 Kaynak: AA

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