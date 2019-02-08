Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanması"Na Yönelik Operasyon
29 dakika önce
Elazığ merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4'ü muvazzaf asker 6 şüpheli yakalandı.
Elazığ
merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4'ü muvazzaf asker 6 şüpheli yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.
Elazığ, Kars
, Osmaniye
, Ağrı
, Kahramanmaraş
ve Mardin
'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen 4'ü muvazzaf asker, 2'si meslekten ihraç edilen 6 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerden birinin örgütün askerlerden sorumlu sözde mahrem imamı olduğu belirlendi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:36 Kaynak: AA
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