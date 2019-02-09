Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanması"Na Yönelik Operasyon

Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanması"Na Yönelik Operasyon

8 dakika önce

Trabzon merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 21 zanlı gözaltına alındı.

Fetö'nün
Trabzon merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 21 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına ilişkin ardışık aramaları tespit edilenlere yönelik Trabzon merkezli İstanbul, Hatay, Ankara, Giresun, Şırnak, Balıkesir, Erzurum, Osmaniye, Kütahya, Samsun, Tekirdağ ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 teğmen, 6 astsubay, 3 uzman çavuş, 1 uzman onbaşı, 2 uzman erbaş, 6 eski askeri öğrenci, 1 emekli astsubay ve açığa alınan 1 astsubay gözaltına alındı.

Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:57 Kaynak: AA

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