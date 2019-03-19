Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanması"Na Yönelik Operasyon
39 dakika önce
Elazığ merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2'si muvazzaf asker 5 şüpheli yakalandı.
Elazığ
merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2'si muvazzaf asker 5 şüpheli yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.
Elazığ, Ankara
ve Mardin
'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağladıkları belirlenen 2'si muvazzaf asker, 3'ü askeri öğrenci olmak üzere 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:02 Kaynak: AA
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