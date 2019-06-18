FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon
1 saat önce
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 1 astsubay gözaltına alındı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:23 Kaynak: AA
'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 1 astsubay gözaltına alındı. Ağrı
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda, 5. Piyade
Eğitim Tugay Komutanlığında görevli astsubay C.A. gözaltına alındı.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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