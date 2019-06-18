Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon
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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon

1 saat önce

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 1 astsubay gözaltına alındı.

FETÖ'nün
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 1 astsubay gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında görevli astsubay C.A. gözaltına alındı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:23 Kaynak: AA
Sivas, Güncel
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