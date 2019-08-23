Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon

1 saat önce

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

FETÖ'nün

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında askeri okullara yerleştirilmek üzere takibini yaptıkları kişileri kod isimlerle örgüt evinde sınavlara hazırladıkları, faaliyetlerinde gizliliğe aşırı önem verdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Sivas, İstanbul, İzmir ve Erzurum'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda üsteğmen O.Ö, uzman erbaş A.G. ve askeri öğrenci H.E, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.


Kente getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan O.Ö. tutuklandı, A.G. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdı
Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 34 kişi hakkında gözaltı kararı Spiker Semiha Şahin, öldürülen Emine Bulut'un haberini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 15:02:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]