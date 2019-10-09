Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon
Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyon

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon

1 saat önce

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı.

FETÖ'nün

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen örgütün askeri mahrem imamlarının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, H.E, M.Ç, M.S.G. ve Ş.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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