Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik Balıkesir merkezli operasyonda 11 gözaltı
Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik Balıkesir merkezli operasyonda 11 gözaltı - Son Dakika

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik Balıkesir merkezli operasyonda 11 gözaltı

6 saat önce

Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

FETÖ'nün

Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün "Hava Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 8'i muvazzaf, 4'ü açığa alınmış 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Balıkesir'in yanı sıra Ankara, Adana, Yozgat, Diyarbakır, Batman ve Malatya'da gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 11'i gözaltına alındı.

Polis, aranan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:54 Kaynak: AA
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