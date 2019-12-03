Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 3 tutuklama
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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 3 tutuklama

6 saat önce

Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

FETÖ'nün

Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.


Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün "Hava Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması" ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8'i muvazzaf, 4'ü açığa alınmış 12 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 8'i muvazzaf, 4'ü açığa alınmış 12 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Şüpheliler, 26 Kasım'da Balıkesir'in yanı sıra Ankara, Adana, Yozgat, Diyarbakır, Batman ve Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:42 Kaynak: AA
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