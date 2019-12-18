FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyon - Son Dakika

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon

6 saat önce

Kütahya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün

Kütahya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya, Eskişehir, İzmir, Malatya, İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda muvazzaf astsubaylar Y.Ö, Ş.Ç, V.A, A.L, K.A, H.K, S.T, E.P, A.S. ve T.D. ile polis akademisinden ilişiği kesilen eski öğrenciler E.Ç. ve M.E.D. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.

Diğer 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSK envanterine yerli ve milli silah "Songar" katılıyor
FETÖ'den tutuklanan CHP'li belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz hakkında yeni detaylar ortaya çıktı Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada

Son Dakika Haberleri
06:20 Endonezya'dan Çin'e Uygur konusunda şeffaflık çağrısı - Son Dakika
06:10 Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
06:03 OTO KAPORTA ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGINDA 2 YAVRU KÖPEK ÖLDÜ - Son Dakika
06:03 Oto kaporta atölyesinde çıkan yangında 2 yavru köpek öldü - Son Dakika
06:00 Ankara'da mobilya imalathanesinde yangın: 1 yaralı - Son Dakika
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 06:48:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]