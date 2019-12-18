FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon - Son Dakika
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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon

7 saat önce

Kütahya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün

Kütahya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde "imam"ları tarafından ankesörlü telefonlardan aranan 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya, Eskişehir, İzmir, Malatya, İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Muvazzaf astsubaylar U.K, Y.Ö, Ş.Ç, V.A, A.L, K.A, H.K, S.T, E.P, M.T, A.S, H.K, T.S, T.D. ve M.A. ile polis akademisinden ilişiği kesilen eski öğrenciler E.Ç, N.T, M.E.D. ve M.A.G. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde dijital materyaller ele geçirildi.

Ayrıca, hakkında yakalama kararı verilen şüpheli astsubay V.D'nin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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