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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" operasyonu

2 saat önce

Malatya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün

Malatya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütünün TSK'deki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, ankesör soruşturmaları kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya merkezli Ankara, İstanbul, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, Niğde, Kars, Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8'i muvazzaf, 3'ü ihraç, 1'i emekli astsubay olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:50 Kaynak: AA
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