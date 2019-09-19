FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" operasyonu

Malatya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, ankesör soruşturmaları kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya merkezli Ankara, İstanbul, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, Niğde, Kars ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin Malatya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan muvazzaf 6 astsubay, çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden 4'ü etkin pişmanlıktan faydalanarak, 2'si ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün TSK'deki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, ankesör soruşturmaları kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya merkezli Ankara, İstanbul, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, Niğde, Kars, Şırnak'ta belirlenen adreslere 10 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 8'i muvazzaf, 3'ü ihraç, 1'i emekli astsubay olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.