FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 1 üsteğmen tutuklandı - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ardışık yöntemle arandığı tespit edilen şüphelilerden üsteğmen E.B. önceki gün Çankırı 'da, jandarma astsubay S.G. Denizli 'de ve Y.E. Muş 'ta gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler üsteğmen E.B. ile astsubaylar S.G. ve Y.E. adliyeye sevk edildi.

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