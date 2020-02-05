FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 3 asker gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 3 asker gözaltına alındı - Son Dakika

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 3 asker gözaltına alındı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik Sivas merkezli operasyonda, 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 3 asker gözaltına alındı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik Sivas merkezli operasyonda, 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ardışık yöntemle arandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çankırı'da görevli üsteğmen E.B'yi, Denizli'de görev yapan jandarma astsubay S.G'yi ve Muş'ta görevli jandarma astsubay Y.E'yi adreslerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemleri için Sivas'a getirilecekleri öğrenildi.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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