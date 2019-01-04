Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Operasyon
54 dakika önce
Kayseri merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 8 kişiden 5'i yakalandı.
Kayseri
merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 8 kişiden 5'i yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, örgütün "mahrem imamları" tarafından bakkal ve büfelerdeki ankesörlü telefonlardan ardışık aranan, askeri okullardan ilişiği kesilen öğrencilere yönelik operasyon başlattı.
Haklarında yakalama kararı verilen 8 şüpheliye yönelik Kayseri merkezli İstanbul
ve Denizli
'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda O.F.A, Y.D, A.G, T.T. ve E.G. gözaltına alındı.
Firari Ü.B. F.Ç. ve A.C'yi yakalama çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:45 Kaynak: AA
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