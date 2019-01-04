Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Operasyon

Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Operasyon

54 dakika önce

Kayseri merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 8 kişiden 5'i yakalandı.

Fetö'nün
Kayseri merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 8 kişiden 5'i yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün "mahrem imamları" tarafından bakkal ve büfelerdeki ankesörlü telefonlardan ardışık aranan, askeri okullardan ilişiği kesilen öğrencilere yönelik operasyon başlattı.

Haklarında yakalama kararı verilen 8 şüpheliye yönelik Kayseri merkezli İstanbul ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda O.F.A, Y.D, A.G, T.T. ve E.G. gözaltına alındı.

Firari Ü.B. F.Ç. ve A.C'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:45 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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