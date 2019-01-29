Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon

Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon

1 saat önce

Adana merkezli 18 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik 22'si muvazzaf 26 asker için gözaltı kararı verildi.

Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
Adana merkezli 18 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik 22'si muvazzaf 26 asker için gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında başsavcılık 22'si muvazzaf 26 asker için gözaltı kararı verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltı kararı verilen aralarında teğmen, astsubay ve astsubay üst çavuşların da bulunduğu 26 zanlıyı yakalamak için şafak vakti Adana merkezli 18 ilde operasyon başlattı. Polis belirlenen adreslere tek tek girip şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada da çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Askeri mahrem imamların ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık arama yaptıkları için tespit edildiği öğrenildi. Şahıslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:22 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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