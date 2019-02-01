Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon

Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon

45 dakika önce

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon Adana merkezli 18 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 20 asker adliyeye sevk edildiADANA - Adana merkezli 18 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 20 asker adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
Adana merkezli 18 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 20 asker adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana merkezli 18 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 20 asker adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında başsavcılık 22'si muvazzaf 26 asker için gözaltı kararı verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltı kararı verilen aralarında teğmen, astsubay ve astsubay üst çavuşların da bulunduğu 26 kişiyi yakalamak için şafak vakti 28 Ocak günü Adana merkezli 18 ilde operasyon başlattı. Polis belirlenen adreslere tek tek girip şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada da 18 il de 20 asker gözaltına alındı.
Askeri mahrem imamların ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık arama yaptıkları için tespit edildiği öğrenildi. 20 şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:38 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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