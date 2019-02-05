Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon

Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon

58 dakika önce

Bursa merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 askeri personel gözaltına alındı.

Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
Bursa merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 askeri personel gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda söz konusu şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:52 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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