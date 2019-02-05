Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon
58 dakika önce
Bursa merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 askeri personel gözaltına alındı.
Bursa
merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 askeri personel gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bursa Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Bursa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda söz konusu şüphelileri gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:52 Kaynak: AA
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