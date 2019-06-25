FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyon
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Tekirdağ merkezli 14 ildeki, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:49 Kaynak: AA
merkezli 14 ildeki, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlıların sayısı 19'a çıktı.
Dün terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında bulunduğu, mahrem yapılanma tarafından kontörlü ve ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli Hatay
, İstanbul
, Diyarbakır
, Van
, Ankara
, Şırnak
, Manisa
, Kırklareli
, İzmir
, Ağrı
, Erzurum
, Gaziantep
ve Çanakkale
'de farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 25 zanlıdan 17'si gözaltına alınmıştı.
Gözaltı sayısı 19'a çıkarken, şüpheli 6 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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