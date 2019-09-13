Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
Son Dakika 3. Sayfa Haber

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

4 dakika önce

Adana merkezli 13 ilde askeri mahrem yapılanmaya yönelik 1 aktif yüzbaşı, 1 aktif teğmenin de aralarında olduğu 23 zanlının yakalanması için şafak vakti operasyon yapıldı.

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon, System.String[]

Adana merkezli 13 ilde askeri mahrem yapılanmaya yönelik 1 aktif yüzbaşı, 1 aktif teğmenin de aralarında olduğu 23 zanlının yakalanması için şafak vakti operasyon yapıldı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli 13 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyon başlattı. Yapılan operasyonlarda 1 aktif yüzbaşı, 1 aktif teğmen 16 aktif askerin aralarında olduğu 23 şahsın yakalanması için polisler 13 ilde tek tek adreslere girdi. Polis çok sayıda zanlıyı gözaltına alıp sağlık kontrolünden geçirmek üzere adli tıp birimine getirdi. Zanlılar daha sonrada sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması kapsamında ankesörle telefonlarla ardışık arandıkları öne sürüldü. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tefecilikten alınan şüpheliler "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler
PKK'lı teröristin saklandığı mağaradan çıkarılma görüntüsü yayınlandı Trabzonspor resmen açıkladı: Abdülkadir Ömür 4-6 ay yok Genç kadına bağırsaktan cinsel organ yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 07:58:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]