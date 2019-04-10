Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 14 Gözaltı
7 dakika önce
Mardin merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonlarda, 8'i muvazzaf, 6'sı ihraç edilmiş 14 asker gözaltına alındı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:05 Kaynak: AA
merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonlarda, 8'i muvazzaf, 6'sı ihraç edilmiş 14 asker gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Mardin, Ankara
, Konya
, Ağrı
, Tokat
, Manisa
, Elazığ
, İstanbul
, Karaman
, Denizli
, Bilecik
ve Hatay
'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda teğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde 8 muvazzaf ile 6'sı eski asker 14 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
AK Parti'nin Yerel Seçim Raporunda Çarpıcı Tespitler
İstanbul'da İtiraz Süreci Devam Ederken 8 İlçe Mazbata Almayı Bekliyor
Ekrem İmamoğlu, "Seçim Tekrarına Hazır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurmaylarına İstanbul Talimatı