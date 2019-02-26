Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 7 Gözaltı

Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 7 Gözaltı

1 saat önce

Kilis'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında askeri mahrem yapılanmasına yönelik FETÖ operasyonu 7 şahıs gözaltına alındı.

Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 7 Gözaltı, System.String[]
Kilis'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında askeri mahrem yapılanmasına yönelik FETÖ operasyonu 7 şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis, Hakkari ve Tokat illerinde FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 3 ilde aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. H.S., H.I., İ.T., M.Ç., V.B., N.D. ile M.T. polis ekiplerince gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:22 Kaynak: İHA

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