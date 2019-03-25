Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yapılan Operasyonda Gözaltına Alınan 13 Kişi Adliyeye Sevk...

Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yapılan Operasyonda Gözaltına Alınan 13 Kişi Adliyeye Sevk...

26 dakika önce

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve sorguları tamamlanan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yapılan Operasyonda Gözaltına Alınan 13 Kişi Adliyeye Sevk..., System.String[]
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve sorguları tamamlanan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ/PDY) TSK askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda, Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 53 askeri personelin ardışık olarak arandıkları belirlendi. Aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından yapılan örgütsel aramalar olduğu değerlendirildi. Şüpheliler hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan soruşturma başlatılırken, yapılan çalışmalarda, şüphelilerin 17'si hakkında daha önceden FETÖ soruşturması yapıldığı belirlendi.

Haklarında işlem yapılmayan 22'si muvazzaf, 10'u KHK ile askeri okullardan ilişiği kesilen, 4'ü emekli ve ihraç olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar sonrasında 20 Mart 2019 tarihinde sabah saatlerinde Kayseri merkezli, Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda gözaltına alınan A.S., A.Ö., M.A.V., E.B., S.Ö., U.S., Ö.B., E.Ç., D.Y., S.B., İ.Ç., Y.K., E.C.D. 5 gün sonra sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:32 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kızına Sinirlenen Baba, Evinin Çatısına Çıktı Erzincan'da Trafik Kazası: 11 Kişi Yaralandı İç Çamaşırına Gizlediği Uyuşturucuyla Uçağa Binmek İsteyen Şahıs Yakalandı Dershane Önünden Kaçırılan Kız, Batman'da Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 09:58:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yapılan Operasyonda Gözaltına Alınan 13 Kişi Adliyeye Sevk...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]