Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

1 saat önce

Van merkezli 18 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Fetö'nün
Van merkezli 18 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "ardışık arama" ve "kripto şifreleme" yöntemlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 9'u muvazzaf, 2'si kamudan ihraç ve biri eski askeri personel olmak üzere 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i muvazzaf, 2'si kamudan ihraç 7'si ise tutuklandı.

Van, Ankara, Antalya, İzmir, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Siirt, Gaziantep, Giresun, Konya, Malatya, Çanakkale, Kahramanmaraş, Kırklareli, Diyarbakır, Hakkari ve Siirt ile KKTC'de FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:41 Kaynak: AA

Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merdiven Altı Kürtaj Muayenehanesine Baskın: 2 Gözaltı AA'nın Yılın Fotoğrafları Oylaması "Mehmetçik'ten İlk İftar" Birinci Oldu

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, 5 Yıldır Metrobüste Oturamayan Vatandaşın Hayalini Gerçekleştirdi Son Dakika! Erdoğan, Sülayman Şah Türbesi'nde Görev Yapan Askerlere Seslendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 13:29:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]