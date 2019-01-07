Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon
1 saat önce
Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.
Kayseri
merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, Kayseri, İstanbul
ve Denizli
'de örgütün "mahrem imam yapılanmasına" yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan O.F.A, Y.D, A.G, T.T, E.G, Ü.B, F.Ç. ve A.C' nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında örgütün "mahrem imamları" tarafından bakkal ve büfelerdeki ankesörlü telefonlardan ardışık aranan, askeri okullardan ilişiği kesilen öğrencilere yönelik 4 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:25 Kaynak: AA
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