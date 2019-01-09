Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

1 saat önce

Kayseri merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 34 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Fetö'nün
Kayseri merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 34 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 34 askeri personelin bakkal ve büfe gibi yerlerden sabit telefon numaralarıyla arandığı tespit edildi.

Örgütün mahrem asker yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından arandıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için Kayseri'nin yanı sıra Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:46 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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