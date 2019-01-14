Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon
23 dakika önce
Balıkesir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir
merkezli Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen Kara Kuvvetleri ve Jandarma
Komutanlığında görevli rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir ile Kırklareli
, Edirne
, Tekirdağ
, Çanakkale
, Ankara
, Adana
, Erzurum
, Bayburt
, Osmaniye
, Kahramanmaraş
, Gaziantep
ve Şırnak
'taki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı. Diğer 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:19 Kaynak: AA
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