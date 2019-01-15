Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon
1 saat önce
Kırıkkale merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 30 muvazzaf şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kırıkkale
merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 30 muvazzaf şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri
içerisinde yapılandığı iddiasıyla 30 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler şüphelilerin yakalanması için Kırıkkale merkezli Hatay
, Ankara
, Aksaray
, İzmir
, Sakarya
, Bursa
, Hakkari
, Şırnak
, Adıyaman
ve Denizli
'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:36 Kaynak: AA
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