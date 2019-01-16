Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik Operasyon

1 saat önce

Konya merkezli 31 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheliden 28'i daha gözaltına alındıKonya Cumhuriyet...

Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik Operasyon, System.String[]
Konya merkezli 31 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheliden 28'i daha gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilerek yakalama kararı çıkarılan 50 şüpheliden 28'i daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 40'a yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Konya merkezli 31 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dün, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerden 12'si gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:09 Kaynak: AA

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