Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

25 dakika önce

Kayseri merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 7 kişi daha yakalandı.

Fetö'nün
Kayseri merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 7 kişi daha yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün mahrem asker yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalarda, FETÖ'nün "mahrem imamları"nca sabit telefon numaralarıyla arandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen zanlılardan 5'i diğer illerde 2'si Kayseri'de gözaltına alındı.

Diğer illerde gözaltına alınıp Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadeleri alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri'de gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında bakkal ve büfe gibi yerlerden sabit telefon numaralarıyla arandıkları tespit edilen 34 askeri personelden 21'i muvazzaf, 3'ü meslekten ihraç, biri açıkta ve biri emekli astsubay olmak üzere 26'sı, Kayseri, Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 26 zanlıdan 15'i tutuklanmıştı.

Firari 1 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:24 Kaynak: AA

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