Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

45 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 25'e yükseldi.

Fetö'nün
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 25'e yükseldi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yapılandıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 30 askeri personele yönelik operasyon sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince A.C.Ç, H.C, M.K, B.T, S.A. ve M.B.A. da gözaltına alındı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

TSK'nın "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması amacıyla Kırıkkale merkezli Hatay, Ankara, Aksaray, İzmir, Sakarya, Bursa, Hakkari, Şırnak, Adıyaman ve Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 19 zanlı gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:46 Kaynak: AA

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