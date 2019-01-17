Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 28'e yükseldi.

Fetö'nün
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 28'e yükseldi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde yapılandıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 30 askeri personelden E.K, K.A. ve O.K. da gözaltına alındı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi.

Operasyon kapsamında firari olan B.T'nin yurt dışında olduğu öğrenildi.

Daha önce gözaltına alınan şüphelilerden S.H.B. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Adileye sevk edilen S.K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TSK'nın "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması amacıyla Kırıkkale merkezli Hatay, Ankara, Aksaray, İzmir, Sakarya, Bursa, Hakkari, Şırnak, Adıyaman ve Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 25 zanlı gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:45 Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel
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