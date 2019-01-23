Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

36 dakika önce

Kırıkkale merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutuklandı.

Fetö'nün
Kırıkkale merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 askeri personelden H.A, H.C, E.B, M.U, K.A, H.Y, H.Ç, M.B.A, S.D, K.Ö, İ.P, E.C.G, C.K, O.K, M.K. ve M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C.G, C.K, O.K, M.K. ve M.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. H.A, H.C, E.B, M.U, K.A, H.Y, H.Ç, M.B.A, S.D, K.Ö. ve İ.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TSK'nın "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 30 zanlının yakalanması amacıyla Kırıkkale merkezli Hatay, Ankara, Aksaray, İzmir, Sakarya, Bursa, Hakkari, Şırnak, Adıyaman ve Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Daha önce adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:54 Kaynak: AA

Kırıkkale, 3. Sayfa
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